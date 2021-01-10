"Милан" добыл победу над "Торино"
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Торино".
"Россонери" продолжают лидировать в Серии А, опережая "Интер" на 4 очка.
"Милан" - "Торино" 2:0
Голы: Рафаэл Леау, 25 - 1:0, Кессиэ (пен), 36 - 2:0
"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Романьоли, Кастильехо, Хеуге (Мальдини, 85), Кессиэ, Тонали (Диогу Далот, 54), Браим Диас (Чалханоглу, 60), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 85).
"Торино": Сиригу, Синго, Бремер, Иццо (Дзадза, 64), Родригес (Мурру, 64), Гояк (Линетти, 46), Лукич, Верди, Ринкон (Сегре, 76), Войнович, Белотти (Бонаццоли, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17