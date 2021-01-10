"Милан" добыл победу над "Торино"

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"Милан" добыл победу над "Торино"

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Торино".

"Россонери" продолжают лидировать в Серии А, опережая "Интер" на 4 очка.

"Милан" - "Торино" 2:0

Голы: Рафаэл Леау, 25 - 1:0, Кессиэ (пен), 36 - 2:0

"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Романьоли, Кастильехо, Хеуге (Мальдини, 85), Кессиэ, Тонали (Диогу Далот, 54), Браим Диас (Чалханоглу, 60), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 85).

"Торино": Сиригу, Синго, Бремер, Иццо (Дзадза, 64), Родригес (Мурру, 64), Гояк (Линетти, 46), Лукич, Верди, Ринкон (Сегре, 76), Войнович, Белотти (Бонаццоли, 86).

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