"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"
В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде одолел "Дженоа".
Благодаря победе "россонери" смогли подняться на 11-е место.
"Дженоа" - "Милан" 1:2
Голы: Шене, 41 - 1:0, Тео, 51 - 1:1, Кессье (пен), 57 - 1:2
"Дженоа": Раду, Гильоне, Сапата, Ромеро, Паяч, Шене, Лерагер (Пандев, 88), Радованович, Кришито (Бираски, 11), Пинамонти (Фавилли, 73), Куаме.
"Милан": Рейна, Романьоли, Калабрия, Тео, Лео Дуарте, Биглия, Кессье, Бонавентура (Конти, 81), Чалханоглу (Лукас Пакета, 46), Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 46).
Удаления: Сапонара (45 - без присутствия на поле), Бираски (56), Калабрия (79), Кастильехо (90 - без присутствия на поле).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Хеллас Верона
|7
|9
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Фиорентина
|6
|8
|12
|Болонья
|6
|8
|13
|Удинезе
|6
|7
|14
|Сассуоло
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|СПАЛ
|7
|6
|19
|Дженоа
|6
|5
|20
|Сампдория
|7
|3