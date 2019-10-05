"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде одолел "Дженоа".

Благодаря победе "россонери" смогли подняться на 11-е место.

"Дженоа" - "Милан" 1:2

Голы: Шене, 41 - 1:0, Тео, 51 - 1:1, Кессье (пен), 57 - 1:2

"Дженоа": Раду, Гильоне, Сапата, Ромеро, Паяч, Шене, Лерагер (Пандев, 88), Радованович, Кришито (Бираски, 11), Пинамонти (Фавилли, 73), Куаме.

"Милан": Рейна, Романьоли, Калабрия, Тео, Лео Дуарте, Биглия, Кессье, Бонавентура (Конти, 81), Чалханоглу (Лукас Пакета, 46), Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 46).

Удаления: Сапонара (45 - без присутствия на поле), Бираски (56), Калабрия (79), Кастильехо (90 - без присутствия на поле).

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