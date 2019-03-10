"Милан" добыл волевую победу над "Кьево" (видео голов)
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде одолел "Кьево".
"Россонери" остались на третьем месте, однако сократили отставание от "Наполи" до 5 очков, при этом неаполитанцы свою игру проведут позже.
"Кьево" - "Милан" 1:2
Голы: Билья, 31 - 0:1, Хетемай, 41 - 1:1, Пентек, 57 - 1:2
"Кьево": Соррентино, Бани (Пуччарелли, 88), Андреолли, Барба, Хетемай, Депаоли, Джаккерини, Диуссе (Кийине, 77), Меджорини (Джорджевич, 77), Стемпиньски, Лерис.
"Милан": Доннарумма, Конти (Калабрия, 64), Романьоли, Мусаккьо, Лаксальт, Биглия, Лукас Пакета (Чалханоглу, 54), Кастильехо, Кессиэ, Сусо (Борини, 84), Пионтек.
Предупреждения: Конти (52), Джаккерини (59), Соррентино (71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|26
|31
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10