"Милан" добыл волевую победу над "Кьево" (видео голов)

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"Милан" добыл волевую победу над "Кьево" (видео голов)

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде одолел "Кьево".

"Россонери" остались на третьем месте, однако сократили отставание от "Наполи" до 5 очков, при этом неаполитанцы свою игру проведут позже.

"Кьево" - "Милан" 1:2

Голы: Билья, 31 - 0:1, Хетемай, 41 - 1:1, Пентек, 57 - 1:2

"Кьево": Соррентино, Бани (Пуччарелли, 88), Андреолли, Барба, Хетемай, Депаоли, Джаккерини, Диуссе (Кийине, 77), Меджорини (Джорджевич, 77), Стемпиньски, Лерис.

"Милан": Доннарумма, Конти (Калабрия, 64), Романьоли, Мусаккьо, Лаксальт, Биглия, Лукас Пакета (Чалханоглу, 54), Кастильехо, Кессиэ, Сусо (Борини, 84), Пионтек.

Предупреждения: Конти (52), Джаккерини (59), Соррентино (71).   

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