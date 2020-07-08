"Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" и вошел в зону еврокубков
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Ювентус".
Туринцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Лацио" на 7 очков. "Россонери" благодаря победе поднялись на пятое место.
"Милан" - "Ювентус" 4:2
Голы: Рабьо, 47 - 0:1, Роналду, 53 - 0:2, Ибрагимович (пен), 62 - 1:2, Кессиэ, 66 - 2:2, Рафаэл Леау, 67 - 3:2, Ребич, 80 - 4:2
"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Конти (Калабрия, 82), Романьоли, Беннасер, Салемакерс (Рафаэл Леау, 60), Лукас Пакета (Чалханоглу, 46), Кессиэ, Ибрагимович (Бонавентура, 67), Ребич (Крунич, 82).
"Ювентус": Щесны, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо (Матюиди, 69), Куадрадо (Алекс Сандро, 77), Пьянич (Рэмзи, 69), Бентанкур, Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17