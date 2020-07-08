"Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" и вошел в зону еврокубков

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"Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" и вошел в зону еврокубков

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Ювентус".

Туринцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Лацио" на 7 очков. "Россонери" благодаря победе поднялись на пятое место.

"Милан" - "Ювентус" 4:2

Голы: Рабьо, 47 - 0:1, Роналду, 53 - 0:2, Ибрагимович (пен), 62 - 1:2, Кессиэ, 66 - 2:2, Рафаэл Леау, 67 - 3:2, Ребич, 80 - 4:2

"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Конти (Калабрия, 82), Романьоли, Беннасер, Салемакерс (Рафаэл Леау, 60), Лукас Пакета (Чалханоглу, 46), Кессиэ, Ибрагимович (Бонавентура, 67), Ребич (Крунич, 82).

"Ювентус": Щесны, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо (Матюиди, 69), Куадрадо (Алекс Сандро, 77), Пьянич (Рэмзи, 69), Бентанкур, Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.

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