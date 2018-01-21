"Милан" добыл выездную победу над "Кальяри"

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"Милан" добыл выездную победу над "Кальяри"

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Милан" переиграл "Кальяри".

"Кальяри" – "Милан" 1:2

Голы: Барелла, 8 - 1:0, Кессье (пен), 36 - 1:1, Кессье, 42 - 1:2

"Кальяри": Краньо, Романья, Чеппителли, Пизакане, Барелла, Падоин (Коссу, 77), Ионицэ (Дейола, 62), Фараго, Чигарини, Сау (Фариас, 19), Паволетти.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура (Локателли, 76), Биглия, Чалханоглу, Кессье (Борини, 86), Сусо (Абате, 82), Калинич.

Предупреждения: Калинич (27), Сусо (45), Родригес (56), Барелла (65), Дейола (72), Паволетти (81).

Удаления: Родригес (80), Барелла (88). | http://soccernews.ru

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