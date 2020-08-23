"Милан" договорился о переходе хавбека "Челси"



Французский полузащитник лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко перейдет в "Милан", сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По данным источника, итальянский клуб арендует футболиста на год за три миллиона евро. Летом 2021 года миланцы будут иметь право выкупить трансфер хавбека за 35 миллионов евро.

26-летний Бакайоко ранее уже играл за "Милан" в сезоне-2018/2019, провел за клуб 42 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне француз играл на правах аренды за "Монако", в составе которого забил один мяч и отдал две голевые передачи в 23 поединках. Его контракт с "Челси" действует до лета 2022 года.

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