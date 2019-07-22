"Милан" договорился о трансфере нападающего "Атлетико"

Теги миланатлетико мадридтрансферыанхель корреа

"Милан" договорился о трансфере нападающего "Атлетико"
Аргентинский нападающий "Атлетико" Анхель Корреа перейдет в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 57 миллионов евро с учетом бонусов. Семь миллионов являются бонусами за сложные достижение. Часть из 50 миллионов также является бонусами, но они гораздо проще достижимы.

В ближайшее время форвард прибудет в Милан, чтобы пройти углубленное медицинское обследование. Если все будет в порядке, аргентинец подпишет с миланским клубом пятилетний контракт.

22-летний Корреа выступает за "Атлетико" с января 2015 года. Всего он сыграл за "матрасников" 188 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 28 результативных передач.

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