"Милан" договорился о возвращении вингера "Реала"
Фото твиттер Браима Диаса
"Милан" продлит аренду атакующего полузащитника мадридского "Реала" Браима Диаса.
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали сделку - испанец проведет в составе "россонери" ещё один сезон, а затем клуб сможет выкупить его за 25 миллионов евро.
При этом "сливочные" сохранят за собой право обратного выкупа за 30-31 миллион евро.
Браим в прошлом сезоне сыграл за "Милан" 39 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
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