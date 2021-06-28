"Милан" договорился о возвращении вингера "Реала"

Фото твиттер Браима Диаса

"Милан" продлит аренду атакующего полузащитника мадридского "Реала" Браима Диаса.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали сделку - испанец проведет в составе "россонери" ещё один сезон, а затем клуб сможет выкупить его за 25 миллионов евро.

При этом "сливочные" сохранят за собой право обратного выкупа за 30-31 миллион евро.

Браим в прошлом сезоне сыграл за "Милан" 39 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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