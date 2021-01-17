"Милан" договорился об аренде защитника "Челси"
Защитник "Челси" Фикайо Томори в ближайшее время присоединится к "Милану".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "россонери" арендуют 23-летнего англичанина до конца сезона с возможностью выкупа за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Томори принял участие всего в четырех играх. Контракт игрока с "Челси" рассчитан до 2024 года.
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|Команда
|М
|О
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
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|26
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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