"Милан" договорился об аренде защитника "Челси"

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"Милан" договорился об аренде защитника "Челси"

Защитник "Челси" Фикайо Томори в ближайшее время присоединится к "Милану".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "россонери" арендуют 23-летнего англичанина до конца сезона с возможностью выкупа за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Томори принял участие всего в четырех играх. Контракт игрока с "Челси" рассчитан до 2024 года.

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