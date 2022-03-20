"Милан" договорился с Беннасером о новом контракте

Теги миланисмаэль беннасер

"Милан" договорился с Беннасером о новом контракте

Фото: инстаграм Беннасера\Автор неизвестен

Хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер достиг устной договоренности о продлении своего контракта с "россонери", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан до лета 2026 года, а его оклад составит 3,2 миллиона евро в год. Также из соглашения будет убран пункт об отступных.

Подписание должно состоятся в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Беннасер сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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