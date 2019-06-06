"Милан" договорился с новым тренером

Марко Джампаоло в ближайшее время станет главным тренером "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, стороны договорились о заключении двухлетнего контракта с опцией продления ещё на один сезон.

Зарплата 51-летнего специалиста на "Сан-Сиро" составит 2 миллиона евро в год - это вдвое больше его оклада в "Сампдории".

Ожидается, что официально о назначении Джампаоло "Милан" объявит в начале следующей недели.

Напомним, что в минувшем сезоне "россонери" под руководством Дженнаро Гаттузо финишировали на пятом месте в Серии А.

Что касается "Сампдории", то генуэзская команда с Джампаоло у руля закончила чемпионат на девятой строчке.

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