"Милан" договорился с Ориги

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"Милан" договорился с Ориги

Фото: твиттер Ориги\Автор неизвестен

"Милан" грядущим летом подпишет контракт с нападающим сборной Бельгии и "Ливерпуля" Дивоком Ориги, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны уже согласовали контракт сроком на четыре сезона, по которому 26-летний футболист будет зарабатывать 3.5 миллиона евро.

Отмечается, что помимо предложение от "россонери" у Ориги на столе были предложения от "Байера", "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас".

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл в пяти матчах АПЛ, в которых забил два гола.

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