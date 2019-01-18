"Милан" договорился с Пентеком об условиях личного контракта
"Милан" договорился с нападающим "Дженоа" Кшиштофом Пентеком об условиях личного контракта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, 23-летний поляк заключит с "россонери" пятилетнее соглашение с годовым окладом в размере 2 миллионов евро. Кроме того, футболисту полагается подписной бонус, размер которого не разглашается.
Теперь "Милану" предстоит согласовать с "Дженоа" размер компенсации за одного из лучших бомбардиров Серии А. "Грифоны" требуют за форварда 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Пентек сыграл за "Дженоа" 21 матч, забил 19 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.
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