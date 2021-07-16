"Милан" договорился с "Реалом" о переходе Браима Диаса

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"Милан" договорился с "Реалом" о переходе Браима ДиасаФото: инстаграм Браима/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист молодежной сборной Испании Браим Диас следующие два сезоне проведет в "Милане".

По информации источника, за "россонери" Браим Диас будет выступать на правах аренды до 2023 года. "Милан" заплатит "Реалу" 3 миллиона евро.

Также отмечается, что у итальянского клуюа будет право выкупа игрока за 22 миллиона евро. В то же время "Реал" будет иметь возможность выкупить Диаса обратно в случае необходимости за 27 миллионов. Однако информацию о праве выкупа у "Милана" и "Реала" соответственно опроверг авторитетный испанский журналист Марио Кортехьяна.

В прошедшем сезоне Браим играл за "Милан" на правах аренды и провел 39 игр во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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