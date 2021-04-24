"Милан" договорился с вратарём "Лилля"

Фото инстаграм Майка Меньяна

"Милан" близок к подписанию голкипера "Лилля" Майка Меньяна, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" уже достигли предварительной договоренности с самим футболистом.

Клубы начнут обсуждать размер компенсации за 25-летнего стража ворот, если станет понятно, что "Милан" летом потеряет Джанлуиджи Доннарумму.

Рыночная стоимость француза оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Меньян сыграл за "Лилль" 43 матча, в которых пропустил 35 голов.

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