"Милан" договорился с вратарём "Лилля"
"Милан" близок к подписанию голкипера "Лилля" Майка Меньяна, утверждает Calciomercato.
По сведениям издания, "россонери" уже достигли предварительной договоренности с самим футболистом.
Клубы начнут обсуждать размер компенсации за 25-летнего стража ворот, если станет понятно, что "Милан" летом потеряет Джанлуиджи Доннарумму.
Рыночная стоимость француза оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Меньян сыграл за "Лилль" 43 матча, в которых пропустил 35 голов.
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|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17