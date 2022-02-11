"Милан" договорился с защитником "Лилля" о летнем трансфере

Фото: инстаграм Ботмана\Автор неизвестен

"Милан" достиг договоренности с защитником "Лилля" Свеном Ботманом о личном контракте в случае летнего трансфера, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, вчера, 10 февраля, представители итальянского клуба провели встречу с агентами голландца, на которой согласовали контракт игрока с окладом в 2.5 миллиона евро.

Отмечается, что с самим "Лиллем" "россонери" еще даже не общались по поводу возможного перехода, поэтому другие клубы в случае заинтересованности могут попытаться перехватить игрока.

В нынешней кампании Ботман сыграл 20 матчей за "Лилль", в которых забил 2 гола и отдал один ассист.

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