"Милан" договорился с защитником "Лилля" о летнем трансфере
Фото: инстаграм Ботмана\Автор неизвестен
"Милан" достиг договоренности с защитником "Лилля" Свеном Ботманом о личном контракте в случае летнего трансфера, сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, вчера, 10 февраля, представители итальянского клуба провели встречу с агентами голландца, на которой согласовали контракт игрока с окладом в 2.5 миллиона евро.
Отмечается, что с самим "Лиллем" "россонери" еще даже не общались по поводу возможного перехода, поэтому другие клубы в случае заинтересованности могут попытаться перехватить игрока.
В нынешней кампании Ботман сыграл 20 матчей за "Лилль", в которых забил 2 гола и отдал один ассист.
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