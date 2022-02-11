"Милан" договорился с защитником "Лилля" о летнем трансфере

Теги лилльмилансвен ботмантрансферы

"Милан" договорился с защитником "Лилля" о летнем трансфере

Фото: инстаграм Ботмана\Автор неизвестен

"Милан" достиг договоренности с защитником "Лилля" Свеном Ботманом о личном контракте в случае летнего трансфера, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, вчера, 10 февраля, представители итальянского клуба провели встречу с агентами голландца, на которой согласовали контракт игрока с окладом в 2.5 миллиона евро.

Отмечается, что с самим "Лиллем" "россонери" еще даже не общались по поводу возможного перехода, поэтому другие клубы в случае заинтересованности могут попытаться перехватить игрока.

В нынешней кампании Ботман сыграл 20 матчей за "Лилль", в которых забил 2 гола и отдал один ассист.

Также не пропустите: Газизов пожаловался в РФС на Федуна. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" выиграл Atlantic Cup

"Зенит" выиграл Atlantic Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов