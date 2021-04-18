"Милан" дома победил "Дженоа"

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Подошел к концу очередной матч Серии А в рамках 31 тура. "Милан" на своем поле принимал "Дженоа" и смог добиться победы со счетом 2:1. Хозяева усилиями Ребича смогли забить быстрый гол, но генуэзцы не стали спокойно отдавать очки и к концу тайма сравняли счет. Победу "россонери" принес автогол Скамакки, который и установил окончатеьный итог встречи.

Победа позволила "Милану" набрать 66 очков и закрепиться на 2 строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Гости остались на 14 месте, имея в своем активе 31 балл.

"Милан" - "Дженоа" 2:1 (1:1)

Голы: Ребич, 13 - 1:0, Дестро, 37 - 1:1, Скамакка, 68 (автогол) - 2:1

"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Томори, Калулу (Диогу Далот, 62), Салемакерс (Браим Диас, 63), Беннасер (Тонали, 74), Чалханоглу (Крунич, 88), Кессиэ, Ребич, Рафаэл Леау (Манджукич, 63).

"Дженоа": Перин, Гильоне (Бираски, 57), Масьелло, Гольданига, Стротман (Бехрами, 83), Радованович, Зайц, Бадель, Кассата (Пандев, 74), Дестро (Пьяца, 57), Скамакка (Шомуродов, 74).