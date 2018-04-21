"Милан" дома потерпел поражение от последней команды Серии А

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" на своём поле неожиданно уступил безнадёжному аутсайдеру первенства "Беневенто". Также стоит отметить, что это поражение фактически похоронило надежды "россонери" на попадание в Лигу Чемпионов.

"Милан" – "Беневенто" - 0:1

Гол: Йеммелло, 29 - 0:1.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Сапата, Биглия (Локателли, 72), Кессиэ, Бонавентура, Борини (Сусо, 49), Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Тошка, Летициа, Санья, Катальди, Виола (Париджини, 77), Сандро, Джуричич, Йеммелло (Диабате, 62), Бриньола (Венути, 68).

Удаление: Диабате (80).

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