"Милан", дортмундская "Боруссия" и "Ред Булл" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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"Милан", дортмундская "Боруссия" и "Ред Булл" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Завершились еще три ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. Путевки в следующий этап заработали "Милан", дортмундская "Боруссия" и "Ред Булл".

"Милан" Италия – "Лудогорец" Болгария - 1:0 (1:0) - первый матч - 3:0
Гол: Борини, 21 - 1:0

"Милан": Доннарумма, Сапата, Родригес, Абате, Романьоли (Бонуччи, 74), Кессиэ (Маури, 58), Локателли, Монтоливо, Борини, Кутроне (Калинич, 57), Андре Силва.

"Лудогорец": Броун, Терзиев, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Гуральски, Абель (Дяков, 83), Марселиньо (Кампаньяро, 63), Кристалдо, Вура (Лукоки, 71), Шверчок.

"Аталанта" Италия – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 1:1 (1:0) - первый матч - 2:3
Голы: Толои, 11 - 1:0, Шмельцер, 83 - 1:1

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои (Корнелиус, 88), Гомес, Кристанте, Иличич, Фройлер, де Рон (Петанья, 87), Спинаццола.

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Толян (Шмельцер, 46), Пишчек, Топрак, Дауд (Исак, 82), Шахин, Гетце, Пулишич (Ройс, 59), Шюррле, Батшуайи.

"Ред Булл" Австрия – "Реал Сосьедад" Испания - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:2
Голы: Дабур, 10 - 1:0, Навас, 28 - 1:1, Бериша, 75 (с пенальти) - 2:1

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Онгене, Ябо (Бериша, 62), Шлагер, Самассеку, Эдара, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 90), Дабур.

"Реал Сосьедад": Рульи (Рамирес, 77), Элустондо, де ла Белья (Льоренте, 46), Одриосола, Навас, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Каналес, Ойарсабаль, Агиррече (Баутиста, 71).

Удаление: Навас (71).

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