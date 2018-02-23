"Милан", дортмундская "Боруссия" и "Ред Булл" вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Завершились еще три ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. Путевки в следующий этап заработали "Милан", дортмундская "Боруссия" и "Ред Булл".
"Милан" Италия – "Лудогорец" Болгария - 1:0 (1:0) - первый матч - 3:0
Гол: Борини, 21 - 1:0
"Милан": Доннарумма, Сапата, Родригес, Абате, Романьоли (Бонуччи, 74), Кессиэ (Маури, 58), Локателли, Монтоливо, Борини, Кутроне (Калинич, 57), Андре Силва.
"Лудогорец": Броун, Терзиев, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Гуральски, Абель (Дяков, 83), Марселиньо (Кампаньяро, 63), Кристалдо, Вура (Лукоки, 71), Шверчок.
"Аталанта" Италия – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 1:1 (1:0) - первый матч - 2:3
Голы: Толои, 11 - 1:0, Шмельцер, 83 - 1:1
"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои (Корнелиус, 88), Гомес, Кристанте, Иличич, Фройлер, де Рон (Петанья, 87), Спинаццола.
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Толян (Шмельцер, 46), Пишчек, Топрак, Дауд (Исак, 82), Шахин, Гетце, Пулишич (Ройс, 59), Шюррле, Батшуайи.
"Ред Булл" Австрия – "Реал Сосьедад" Испания - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:2
Голы: Дабур, 10 - 1:0, Навас, 28 - 1:1, Бериша, 75 (с пенальти) - 2:1
"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Онгене, Ябо (Бериша, 62), Шлагер, Самассеку, Эдара, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 90), Дабур.
"Реал Сосьедад": Рульи (Рамирес, 77), Элустондо, де ла Белья (Льоренте, 46), Одриосола, Навас, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Каналес, Ойарсабаль, Агиррече (Баутиста, 71).
Удаление: Навас (71).
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|4
|Группа B
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|О
|1
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|13
|2
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|8
|3
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|6
|6
|4
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|1
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