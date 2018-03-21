"Милан" достиг соглашения о продлении контракта с Кутроне

"Милан" достиг соглашения о продлении контракта со своим форвардом Патриком Кутроне, информирует Sky Italia.

По сведениям источника, новое соглашение между "россонери" и их 20-летним нападающим будет рассчитано до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне Кутроне забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Милан".

Напомним, "Милан" готовит предложение по хавбеку "Реала". | soccernews.ru