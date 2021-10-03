"Милан" едва не упустил победу над "Аталантой"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде победил "Аталанту" со счетом 3:2.

Победу миланцам принесли голы Давиде Калабрии, Сандро Тонали и Рафаэла Леау. В составе хозяев отличились Дуван Сапата и Марко Пашалича.

"Милан", набрав 19 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 11 очками опустилась на 11-ю позицию.

"Аталанта" – "Милан" - 2:3 (0:2)

Голы: Калабрия, 1 - 0:1, Тонали, 42 - 0:2, Рафаэл Леау, 78 - 0:3, Сапата, 86 (с пенальти) - 1:3, Пашалич, 90+4 - 2:3

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Мэле (Муриэль, 56), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Беннасер, 80), Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 74).

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