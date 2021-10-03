"Милан" едва не упустил победу над "Аталантой"
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде победил "Аталанту" со счетом 3:2.
Победу миланцам принесли голы Давиде Калабрии, Сандро Тонали и Рафаэла Леау. В составе хозяев отличились Дуван Сапата и Марко Пашалича.
"Милан", набрав 19 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 11 очками опустилась на 11-ю позицию.
"Аталанта" – "Милан" - 2:3 (0:2)
Голы: Калабрия, 1 - 0:1, Тонали, 42 - 0:2, Рафаэл Леау, 78 - 0:3, Сапата, 86 (с пенальти) - 1:3, Пашалич, 90+4 - 2:3
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Мэле (Муриэль, 56), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.
"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Беннасер, 80), Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17