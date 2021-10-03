"Милан" едва не упустил победу над "Аталантой"

Теги миланаталанта

"Милан" едва не упустил победу над "Аталантой"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде победил "Аталанту" со счетом 3:2.

Победу миланцам принесли голы Давиде Калабрии, Сандро Тонали и Рафаэла Леау. В составе хозяев отличились Дуван Сапата и Марко Пашалича.

"Милан", набрав 19 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 11 очками опустилась на 11-ю позицию.

"Аталанта" – "Милан" - 2:3 (0:2)
Голы: Калабрия, 1 - 0:1, Тонали, 42 - 0:2, Рафаэл Леау, 78 - 0:3, Сапата, 86 (с пенальти) - 1:3, Пашалич, 90+4 - 2:3

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал (Копмейнерс, 46), Мэле (Муриэль, 56), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Беннасер, 80), Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 74).

Не пропустите: "Наполи" победил "Фиорентину" Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов