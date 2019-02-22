"Милан" - "Эмполи": видеотрансляция матча 25-го тура Серии А

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура Серии А "Милан"- "Эмполи".

"Эмполи" занимает 17 место турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. "Милан" располагается на 4 строчке, набрав 31 балл.

Игра состоится на стадионе "Сан Сиро". Начало матча в 22:30 по мск.

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