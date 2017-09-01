"Милан" этим летом потратил на трансферы 230 миллионов евро

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"Милан" этим летом потратил на трансферы 230 миллионов евро

"Милан" был одним из самых активных игроков на трансферном рынке этим летом. Клуб потратил 230 миллионов евро.

Исполнительный директор клуба Марко Фассоне в интервью итальянской прессе отметил, что "россонери" рассчитывали на более скромную сумму, но по ходу работы на рынке увеличили свой трансферный бюджет, чтобы закрыть все желаемые сделки.

Также Фассоне рассказал о том, что на зарплату игроков "Милан" в этом сезоне потратит порядка 120 миллионов евро. Компенсации агентам в общей сумме составили 12 миллионов евро. При этом директор заявил, что клуб не выходил за рамок ФФП и все сделки проводил прозрачно. 

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