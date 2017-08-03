"Милан", "Эвертон", "Атлетик", "Марсель" идут дальше в Лиге Европы, ПСВ вылетает

Завершились еще несколько ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В следующий этап вышли "Милан", "Эвертон", "Атлетик", "Марсель", а вот ПСВ сенсационно завершил выступления в еврокубках.

"Милан" (Италия) - "Университатя" (Румыния) - 2:0 (1:0) - первый матч - 1:0

Голы: Бонавентура, 9 - 1:0, Кутроне, 51 - 2:0

"Милан": Доннарумма, Конти, Сапата, Мусаккио, Родригес, Кессье, Бонавентура (Борини, 81), Локателли, Ньянг, Сусо (Чалханоглу, 65), Кутроне (Силва, 71)

"Остенде" (Бельгия) - "Марсель" (Франция) - 0:0 - первый матч - 2:4

"Атлетик" (Испания) - "Динамо" (Бухарест, Румыния) - 3:0 (2:0) - первый матч - 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 24 - 1:0, Рауль Гарсия, 29 - 2:0, Адуриц, 86 - 3:0

"Осиек" (Хорватия) - ПСВ (Голландия) - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:0

Гол: Бочкай, 25 - 1:0

"Шкендербеу" (Албания) - "Млада Болеслав" (Чехия) - 2:1 (0:1), по пенальти - 4:2 - первый матч - 1:2

Голы: Янош, 18 - 0:1, Лилай, 55 (с пенальти) - 1:1, Плаку, 83 - 2:1

"Ружемберок" (Словакия) - "Эвертон" (Англия) - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:1

Гол: Калверт-Левин, 80 - 0:1

Не пропустите: Лига Европы. "Утрехт", "Алтах" и "Хайдук" вышли в следующий этап. | http://soccernews.ru