"Милан", "Эвертон", "Атлетик", "Марсель" идут дальше в Лиге Европы, ПСВ вылетает
Завершились еще несколько ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В следующий этап вышли "Милан", "Эвертон", "Атлетик", "Марсель", а вот ПСВ сенсационно завершил выступления в еврокубках.
"Милан" (Италия) - "Университатя" (Румыния) - 2:0 (1:0) - первый матч - 1:0
Голы: Бонавентура, 9 - 1:0, Кутроне, 51 - 2:0
"Милан": Доннарумма, Конти, Сапата, Мусаккио, Родригес, Кессье, Бонавентура (Борини, 81), Локателли, Ньянг, Сусо (Чалханоглу, 65), Кутроне (Силва, 71)
"Остенде" (Бельгия) - "Марсель" (Франция) - 0:0 - первый матч - 2:4
"Атлетик" (Испания) - "Динамо" (Бухарест, Румыния) - 3:0 (2:0) - первый матч - 1:1
Голы: Рауль Гарсия, 24 - 1:0, Рауль Гарсия, 29 - 2:0, Адуриц, 86 - 3:0
"Осиек" (Хорватия) - ПСВ (Голландия) - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:0
Гол: Бочкай, 25 - 1:0
"Шкендербеу" (Албания) - "Млада Болеслав" (Чехия) - 2:1 (0:1), по пенальти - 4:2 - первый матч - 1:2
Голы: Янош, 18 - 0:1, Лилай, 55 (с пенальти) - 1:1, Плаку, 83 - 2:1
"Ружемберок" (Словакия) - "Эвертон" (Англия) - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:1
Гол: Калверт-Левин, 80 - 0:1
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