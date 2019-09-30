"Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча шестого тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Фиорентиной", который завершился победой "фиалок" со счётом 3:1.

Не пропустите: "Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине" (видео голов). | http://soccernews.ru