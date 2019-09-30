"Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (видеообзор матча)

Теги миланфиорентина

"Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча шестого тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Фиорентиной", который завершился победой "фиалок" со счётом 3:1.

Не пропустите: "Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине" (видео голов). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Из-за конфликта Нойера и тер Штегена Германия может остаться без игроков "Баварии"! Разбираемся, насколько значительной может стать эта потеря

Из-за конфликта Нойера и тер Штегена Германия может остаться без игроков "Баварии"! Разбираемся, насколько значительной может стать эта потеря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 18
2 Ювентус Ювентус 6 16
3 Аталанта Аталанта 6 13
4 Наполи Наполи 6 12
5 Рома Рома 6 11
6 Лацио Лацио 6 10
7 Кальяри Кальяри 6 10
8 Торино Торино 5 9
9 Фиорентина Фиорентина 6 8
10 Болонья Болонья 6 8
11 Удинезе Удинезе 6 7
12 Парма Парма 5 6
13 Сассуоло Сассуоло 6 6
14 Хеллас Верона Хеллас Верона 6 6
15 Брешия Брешия 6 6
16 Милан Милан 6 6
17 Лечче Лечче 6 6
18 Дженоа Дженоа 6 5
19 СПАЛ СПАЛ 6 3
20 Сампдория Сампдория 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов