"Милан" – "Фиорентина" – 5:1 (обзор)

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"Милан" – "Фиорентина" – 5:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 38-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Фиорентиной" – 5:1.

Видео: "Милан" –  "Фиорентина" – 5:1.

Не пропустите: "Милан" разгромил "Фиорентину" и напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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