"Милан" готов арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Sky Sport Italia, в подписании португальского фулбека заинтересован "Милан".

"Россонери" готовы арендовать 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Английский клуб, в свою очередь, настаивает на варианте с полноценной продажей.

Рыночная стоимость Далота - 12 миллионов евро. В составе "МЮ" он за два сезона забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 34 матчах.

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