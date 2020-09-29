"Милан" готов арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги миланманчестер юнайтеддиогу далоттрансферы

"Милан" готов арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Sky Sport Italia, в подписании португальского фулбека заинтересован "Милан".

"Россонери" готовы арендовать 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Английский клуб, в свою очередь, настаивает на варианте с полноценной продажей.

Рыночная стоимость Далота - 12 миллионов евро. В составе "МЮ" он за два сезона забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 34 матчах.

Не пропустите: "Милан" намерен перехватить трансферную цель "Лестера" и "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов