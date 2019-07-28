"Милан" готов купить игрока "Атлетико" за 50 миллионов евро

"Милан" намерен купить нападающего "Атлетико" Анхеля Корреа, передает La Gazzetta dello Sport.

Миланцы готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро. В минувшем сезоне 24-летний испанец участвовал в 36 матчах в Серии А, отметившись 3 голами и 2 асссистами.

Корреа играет в "Атлетико" с 2014 года. Его контракт с "матрсниками" рассчитан до 2024 года.

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