"Милан" готов купить защитника "Арсенала" летом

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"Милан" готов купить защитника "Арсенала" летом

"Милан" намерен приобрести защитника лондонского "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлса, сообщает Daily Star. 

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе миланцев Мэйтленд-Найлс может стать конкурентом Давиде Калабрии. "Арсенал" готов отпустить игрока, так как на него не рассчитывает главный тренер "канониров" Микель Артета.

В нынешнем сезоне 22-летний Мэйтленд-Найлс провел за "Арсенал" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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