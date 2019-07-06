"Милан" готов купить защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена за 15 миллионов евро

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"Милан" готов купить защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена за 15 миллионов евро

"Милан" вступил в гонку с "Баварией" за защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее английский клуб заявил, что готов отпустить 29-летнего футболиста за 30 миллионов евро. "Россонери" готовы предложить лишь 15 миллионов евро. 

Ситуацию может осложнить запрашиваемая игроком зарплата. Он получает на данный момент - 4,5 миллиона евро в год.

Ловрен перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2014 году примерно за 20 миллионов фунтов. В минувшем сезоне он провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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