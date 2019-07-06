"Милан" готов купить защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена за 15 миллионов евро
"Милан" вступил в гонку с "Баварией" за защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее английский клуб заявил, что готов отпустить 29-летнего футболиста за 30 миллионов евро. "Россонери" готовы предложить лишь 15 миллионов евро.
Ситуацию может осложнить запрашиваемая игроком зарплата. Он получает на данный момент - 4,5 миллиона евро в год.
Ловрен перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2014 году примерно за 20 миллионов фунтов. В минувшем сезоне он провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16