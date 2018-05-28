"Милан" готов обменяться игроками с "Лацио"

"Милан" готов обменяться игроками с римским "Лацио", информирует Metro.

Так, по сведениям источника, "россонери" готовы предложить за форварда "орлов" Чиро Иммобиле, трансфер которого оценивается в 60 миллионов евро, своего нападающего Андре Силву. При этом сверху "красно-черным" придется доплатить еще порядка 20-30 миллионов евро.

Напомним, Доннарумма может остаться в "Милане". | soccernews.ru