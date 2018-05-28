"Милан" готов обменяться игроками с "Лацио"

Теги миланлациочиро иммобилеандре силва

"Милан" готов обменяться игроками с "Лацио""Милан" готов обменяться игроками с римским "Лацио", информирует Metro.

Так, по сведениям источника, "россонери" готовы предложить за форварда "орлов" Чиро Иммобиле, трансфер которого оценивается в 60 миллионов евро, своего нападающего Андре Силву. При этом сверху "красно-черным" придется доплатить еще порядка 20-30 миллионов евро.

Напомним, Доннарумма может остаться в "Милане". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов