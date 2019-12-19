"Милан" готов побороться за нападающего "Зальцбурга" Холанда
"Милан" хочет купить форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает твиттер Педро Мартина.
По данным источника, миланский клуб готов платить футболисту 5,5 миллиона евро а год и заключить жолгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что в 19-летнем норвежце также заинтересованы "Ювентус", "МЮ", "Боруссия" и "Лейпциг".
В этом сезоне футболист забил 16 голов в 14 матчах чемпионата.
А еще: Сульшеру пообещали купить Сауля и Холанда| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|17
|42
|2
|Интер Милан
|16
|39
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9