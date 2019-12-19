"Милан" готов побороться за нападающего "Зальцбурга" Холанда

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"Милан" готов побороться за нападающего "Зальцбурга" Холанда

"Милан" хочет купить форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает твиттер Педро Мартина.

По данным источника, миланский клуб готов платить футболисту 5,5 миллиона евро а год и заключить жолгосрочный контракт. 

Ранее сообщалось, что в 19-летнем норвежце также заинтересованы "Ювентус", "МЮ", "Боруссия" и "Лейпциг".

В этом сезоне футболист забил 16 голов в 14 матчах чемпионата.

А еще: Сульшеру пообещали купить Сауля и Холанда| http://soccernews.ru
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