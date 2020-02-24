"Милан" готов подписать трехлетний контракт с Рангником

"Милан" занимается поисками подходящих кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщает La Gazzetta dello.



По данным источника, основным претендентом на эту должность является экс-тренер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник, который был публично отвергнут техническим директором клуба Паоло Мальдини. Клуб планирует предложить специалисту трехлетний контракт.



После 25 туров Серии А "Милан" занимает 7 место в турнирной таблице. набрав 36 очков.

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