"Милан" готов подписать трехлетний контракт с Рангником

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"Милан" готов подписать трехлетний контракт с Рангником

"Милан" занимается поисками подходящих кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщает La Gazzetta dello.

По данным источника, основным претендентом на эту должность является экс-тренер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник, который был публично отвергнут техническим директором клуба Паоло Мальдини. Клуб планирует предложить специалисту трехлетний контракт.

После 25 туров Серии А "Милан" занимает 7 место в турнирной таблице. набрав 36 очков.

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