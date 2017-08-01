"Милан" готов поспорить с "Манчестер Юнайтед" за хавбека "Барселоны"

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"Милан" готов поспорить с "Манчестер Юнайтед" за хавбека "Барселоны"Итальянский "Милан" готов поспорить с английским "Манчестер Юнайтед" за полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша.

Как информирует Corriere Dello Sport, "россонери" рассматривают вариант с покупкой 24-летнего хавбека в качестве альтернативы его соотечественнику из мюнхенской "Баварии" Ренату Санчешу, который является приоритетным приобретением для клуба.

Напомним, "Милан" может воспользоваться ситуацией с переходом Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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