"Милан" готов поспорить с "Манчестер Юнайтед" за хавбека "Барселоны"

Итальянский "Милан" готов поспорить с английским "Манчестер Юнайтед" за полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша.

Как информирует Corriere Dello Sport, "россонери" рассматривают вариант с покупкой 24-летнего хавбека в качестве альтернативы его соотечественнику из мюнхенской "Баварии" Ренату Санчешу, который является приоритетным приобретением для клуба.

Напомним, "Милан" может воспользоваться ситуацией с переходом Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru