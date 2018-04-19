"Милан" готов потратить 100 миллионов евро на нового форварда
"Милан" готов потратить 100 миллионов евро на нового форварда, информирует испанская пресса.
Сообщается, что "россонери" нацелились на нападающего "Торино" Андреа Белотти. При этом на его подписание ближайшим летом руководство итальянского гранда не намерено жалеть средств.
В нынешнем сезоне Белотти забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач в 30 матчах за "Торино".
Напомним, вчера "Милан" сыграл вничью с "Торино", а Белотти не реализовал пенальти.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|33
|64
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|33
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|33
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|33
|34
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|33
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|33
|14