"Милан" готов потратить свыше 100 миллионов евро на нового хавбека

1 Теги миланлациосергей милинкович-савичфабио борини

"Милан" готов потратить свыше 100 миллионов евро на нового хавбека"Милан" готов потратить свыше 100 миллионов евро на нового полузащитника, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, "россонери" нацелились на хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. За серба клуб из "Сан-Сиро" будет готов заплатить 110 миллионов евро и включить в сделку по нему своего вингера Фабио Борини. При этом предложение "Милана" рассчитывает годичную аренду 23-летнего игрока за 40 миллионов евро с последующим выкупом его контракта за 70 миллионов евро.

Напомним, Бакайоко завершает свой переход в "Милан". | soccernews.ru

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