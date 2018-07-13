"Милан" готов продать Бонуччи

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"Милан" готов продать Бонуччи

"Милан" готов продать своего ведущего защитника Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, если 31-летний центрбек захочет уйти из клуба, руководство "россонери" не станет ему препятствовать.

Такое решение было принято на фоне проблем "Милана" с ФФП и дисквалификацией команды из еврокубков. 

Напомним, что на Бонуччи претендуют четыре европейских гранда. | http://soccernews.ru

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