"Милан" готов продать Бонуччи

"Милан" готов продать своего ведущего защитника Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, если 31-летний центрбек захочет уйти из клуба, руководство "россонери" не станет ему препятствовать.

Такое решение было принято на фоне проблем "Милана" с ФФП и дисквалификацией команды из еврокубков.

Напомним, что на Бонуччи претендуют четыре европейских гранда. | http://soccernews.ru