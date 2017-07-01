"Милан" готов продать Де Шильо за 15 миллионов евро

"Милан" рассматривает вариант с продажей в нынешнее трансферное окно защитника Маттиа Де Шильо.

Как сообщает Football Italia, "россонери" оценивают 24-летнего футболиста, контракт которого истекает летом 2018 года, в 15 миллионов евро.

На Де Шильо претендует "Ювентус", однако туринцы готовы предложить за бека только 10 миллионов.

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