"Милан" готов продать Доннарумму

Проблемы с финансовым фэйр-плей вынуждают "Милан" расстаться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Как сообщает Corriere dello Sport, скорее всего, вратарь заменит в "Челси" Тибо Куртуа, который близок к переходу в "Реал".

Отмечается, что "Милан" готов отпустить Доннарумму за 50 миллионов евро.

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