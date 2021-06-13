"Милан" готов продать основного нападающего
Фото: инстаграм Рафаэла Леау/Автор неизвестен
"Милан" может продать португальского нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб готов расстаться с форвардом за 25 миллионов евро. Впрочем, за меньшую сумму португалец продан не будет.
В минувшем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 40 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Милан" может купить двух игроков "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дзюба сделал памятный подарок юной болельщице (видео)
-
"Милан" готов продать основного нападающего
-
Комментатор Орлов сравнил сборные России и Украины
-
Люк Де Йонг может вернуться в Нидерланды
-
"Спартак" отреагировал на отсутствие Промеса в заявке Нидерландов на матч с Украиной
-
"Манчестер Юнайтед" продлит Мату при одном условии
-
"Милан" может купить двух игроков "Реала"
-
Экс-защитник "Зенита" Гарай близок к возвращению в Ла Лигу
-
Руй Витория прилетел в Москву и сфотографировался с шарфом "Спартака"
-
Английский клуб заинтересован в Коутиньо
-
Джокович стал победителем Roland Garros и установил "вечный" рекорд
-
Австрия победила Северную Македонию в матче Евро-2020
-
Беллингем установил рекорд чемпионатов Европы
-
2
Российский топ-боксер завершил карьеру. Он был чемпионом мира
-
1
Моуринью ярко высказался о ситуации с Эриксеном
-
Агент Дрисси отреагировал на информацию о возможном обмене Себастьяна на одного из игроков "Ривер Плейт"
-
Источник: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ
-
Англия впервые в истории выиграла стартовый матч на чемпионате Европы
-
"Атлетико" вступил в борьбу за Чалханоглу
-
Стерлинг прокомментировал победу над Хорватией в первом матче группового этапа Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17