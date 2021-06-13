"Милан" готов продать основного нападающего

Фото: инстаграм Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Милан" может продать португальского нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб готов расстаться с форвардом за 25 миллионов евро. Впрочем, за меньшую сумму португалец продан не будет.

В минувшем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 40 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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