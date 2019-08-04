"Милан" готов продать трансферную цель "Зенита"

"Милан" собирается продать хавбека Диего Лаксальта.

Как сообщает Calciomercato, завтра агент 26-летнего уругвайца встретится с руководством "россонери" и обсудит будущее своего клиента. Отметим, что ранее интерес к игроку проявлял "Зенит".

Трансферная стоимость Лаксальта оценивается в 12 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету одна голевая передача в 29 матчах.

Читайте также: "Милан" приобрел игрока "Эмполи" Беннасера. | http://soccernews.ru