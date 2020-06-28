"Милан" готов продлить контракт с Чалханоглу
Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу, скорее всего, подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Никола Скира.
По данным источника, россонери готовы предложить турецкому футболисту контракт на три года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года. В следующем месяце стороны обсудят возможное сотрудничество.
В этом сезоне футболист в 24 матчах забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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|26
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|Парма
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|26
|34
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|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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|Удинезе
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