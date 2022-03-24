"Милан" готов продлить контракт с Ибрагимовичем, но при одном условии

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в нынешней команде ещё на один сезон.

По информации журналиста Николо Скиры, на конец апреля запланированы переговоры между сторонами о продлении контракта до лета 2023 года.

Если 40-летний швед захочет продолжать выступать за "россонери", то ему придётся пойти на значительное уменьшение зарплаты - с 7 до 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах за "Милан".

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