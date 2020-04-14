"Милан" готов расстаться с двумя полузащитниками этим летом

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"Милан" готов расстаться с двумя полузащитниками этим летом

"Милан" намерен расстаться с хавбеками Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой этим летом, передает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба решило не продлевать контракты с этими футболистами, которые истекают летом 2020 года. Таким образом, игроки станут свободными агентами.

В этом сезоне 30-летний Бонавентура принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, забив 2 гола.

34-летний Билья в нынешнем розыгрыше провёл семь матчей в Серии А и отдал одну результативную передачу.

А еще: "Милан" проинформировал двух игроков о скором прекращении сотрудничества| http://soccernews.ru
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