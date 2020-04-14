"Милан" готов расстаться с двумя полузащитниками этим летом
"Милан" намерен расстаться с хавбеками Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой этим летом, передает Calciomercato.
По информации источника, руководство итальянского клуба решило не продлевать контракты с этими футболистами, которые истекают летом 2020 года. Таким образом, игроки станут свободными агентами.
В этом сезоне 30-летний Бонавентура принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, забив 2 гола.
34-летний Билья в нынешнем розыгрыше провёл семь матчей в Серии А и отдал одну результативную передачу.
А еще: "Милан" проинформировал двух игроков о скором прекращении сотрудничества| http://soccernews.ru
главное
-
Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе
-
В УЕФА сообщили, что никаких решений о возобновлении и завершении сезона нет
-
Стало известно, когда и где пройдет новый клубный ЧМ
-
Футболист, который "посылал" фанатов, чемпион мира и форварды, забивающие только середнякам: СМИ назвали ТОП-6 самых недооценненых футболистов Европы
-
"Ливерпуль" нашёл замену Садио Мане
Лента новостей
-
Игрок ПСЖ Верратти поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом
-
"26 лет назад я мог и так". Карпин прокомментировал свой невероятный гол "Галатасараю"
-
"Милан" готов расстаться с двумя полузащитниками этим летом
-
Клопп отметил, что доволен онлайн-тренировками с "Ливерпулем"
-
1
"Барселона" готова отдать Гризманна в "Интер", но при одном условии
-
Сидуэлл: "Выдающиеся игроки "Челси" плакали на полу, узнав об уходе Моуринью"
-
Медведев заявил, что "Зенит" не будет рассматривать варианты продажи Дзюбы
-
2
Хавбек "Ньюкасла" жертвует на борьбу с коронавирусом 30% от зарплаты. Он получает 850 фунтов в неделю
-
Де Лигт рассказал о своих первых впечатлениях от перехода в "Ювентус"
-
Тома Лемар летом может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
3
Хави считает, что "Барселоне" не сопутствует удача в Лиге Чемпионов
-
1
Заседание о банкротстве "Луча" перенесено на неопределенный срок из-за коронавируса
-
1
Аршавин: "Ситуация с зарплатой Кокорина в "Сочи" самая интересная"
-
2
Малафеев с женой приняли участие в челлендже с переодеванием
-
1
Быстров прокомментировал решение ряда клубов РПЛ о снижении зарплаты игрокам
-
1
Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе
-
1
РПЛ изучает возможность помочь легионерам вернуться в свои клубы
-
1
Экс-игрок сборной Украины Алиев рассказал, почему назвал Газзаева нечестным человеком
-
1
В УЕФА сообщили, что никаких решений о возобновлении и завершении сезона нет
-
1
Экс-игрок сборной Украины Алиев рассказал, что ему нравится в Путине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16