"Милан" готов расстаться с двумя своими футболистами
Хавбек Хакан Чалханоглу и форвард Андре Силва могут покинуть "Милан".
Как сообщает Football Italia, возможная продажа футболистов поможет "Милану" избежать наказания за нарушение правил финансового фэйр-плея.
Отметим, что "Милан" сначала хочет отпустить игроков в аренду, чтобы увеличить их трансферную стоимость.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|16
|17
|14
|Удинезе
|14
|15
|15
|Дженоа
|15
|13
|16
|Кротоне
|15
|12
|17
|Сассуоло
|15
|11
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|15
|9
|20
|Беневенто
|15
|1