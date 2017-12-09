"Милан" готов расстаться с двумя своими футболистами

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"Милан" готов расстаться с двумя своими футболистами

Хавбек Хакан Чалханоглу и форвард Андре Силва могут покинуть "Милан".

Как сообщает Football Italia, возможная продажа футболистов поможет "Милану" избежать наказания за нарушение правил финансового фэйр-плея.

Отметим, что "Милан" сначала хочет отпустить игроков в аренду, чтобы увеличить их трансферную стоимость.

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