"Милан" готов расстаться с тремя игроками ради подписания Ибрагимовича
"Милан" всерьёз претендует на форварда Златана Ибрагимовича, об уходе которого из "Лос-Анджелес Гэлакси" стало известно сегодня.
По информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" намерены предложить звёздному шведу двухлетний контракт с окладом 4 миллиона евро за сезон.
Чтобы не столкнуться с проблемами с финансовым фейр-плей, клуб планирует продать троих игроков - защитника Рикардо Родригеса, хавбека Франка Кессье и нападающего Фабио Борини.
В "Милане" надеются выручить на этих трансферах 60 миллионов евро, в том числе благодаря экономии на зарплате. Если их ожидания оправдаются, то "дьяволы" также попытаются усилить оборону.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7