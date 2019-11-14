"Милан" готов расстаться с тремя игроками ради подписания Ибрагимовича

"Милан" всерьёз претендует на форварда Златана Ибрагимовича, об уходе которого из "Лос-Анджелес Гэлакси" стало известно сегодня.

По информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" намерены предложить звёздному шведу двухлетний контракт с окладом 4 миллиона евро за сезон.

Чтобы не столкнуться с проблемами с финансовым фейр-плей, клуб планирует продать троих игроков - защитника Рикардо Родригеса, хавбека Франка Кессье и нападающего Фабио Борини.

В "Милане" надеются выручить на этих трансферах 60 миллионов евро, в том числе благодаря экономии на зарплате. Если их ожидания оправдаются, то "дьяволы" также попытаются усилить оборону.

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