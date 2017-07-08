"Милан" готов сделать Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком Серии А

Теги миланборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Милан" готов сделать Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком Серии АИтальянский "Милан" всерьез нацелился на форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует Football Italia.

По сведениям источника, "россонери" готовы предложить 28-летнему нападающему оклад в размере 8 миллионов евро в год, что автоматически сделает футболиста самым высокооплачиваемым игроком Серии А. Однако габонец желает получать в новом клубе минимум 12 миллионов евро за сезон.

При этом итальянскому гранду предстоит не только согласовать размер возможной зарплаты Обамеянга, но и договориться о трансфере с "шершнями", которые оценили своего игрока в 70 миллионов евро.

Напомним, также "Милан" интересуется Модестом. | soccernews.ru

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