"Милан" готов сделать Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком Серии А

Итальянский "Милан" всерьез нацелился на форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует Football Italia.

По сведениям источника, "россонери" готовы предложить 28-летнему нападающему оклад в размере 8 миллионов евро в год, что автоматически сделает футболиста самым высокооплачиваемым игроком Серии А. Однако габонец желает получать в новом клубе минимум 12 миллионов евро за сезон.

При этом итальянскому гранду предстоит не только согласовать размер возможной зарплаты Обамеянга, но и договориться о трансфере с "шершнями", которые оценили своего игрока в 70 миллионов евро.

Напомним, также "Милан" интересуется Модестом. | soccernews.ru