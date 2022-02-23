"Милан" готов серьезно потратиться на трансферы летом

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

"Милан" планирует совершить серьезные вложения в состав грядущим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "россонери" готовы потратить около 100 миллионов, а если станут чемпионами, то могут вложить даже больше.

Клуб заинтересован в трансферах игроков "Лилля" Свена Ботмана и Ренату Саншеша, за которых суммарно могут заплатить около 60 миллионов евро.

Также "Милан" интересуется нападающим "Реймса" Юго Экитиком и вингером "Тоттенхэма" Стевеном Бергвейном, на которых могут выделить 40 миллионов евро.

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