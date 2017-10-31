"Милан" готов снизить цену на Доннарумму

Итальянский "Милан" готов снизить цену на своего основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, следующим летом "россонери" будут готовы рассмотреть предложения других клубов по своему 18-летнему вратарю. Учитывая же, что команда по итогам текущего сезона вряд ли пробьется в Лигу Чемпионов, руководство "Милана" рассматривает даже вариант со снижением суммы отступных за Доннарумму, которая на сегодняшний день равняется 75-ти миллионам евро.

Напомним, "Милан" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Упамекано. | soccernews.ru