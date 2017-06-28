"Милан" готов удовлетворить финансовые аппетиты Иско

Будущее полузащитника мадридского "Реала" Иско в его клубе все еще остается под большим вопросом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек до сих пор не продлил контракт, срок действия которого истекает летом следующего года, со "сливочными" - игрок хочет получить не только солидной прибавки к зарплате, но и иметь на руках гарантии того, что он будет в достаточном количестве получать игровую практику. Пока "Реал" не предпринимал никаких действий по сохранению Иско, однако удовлетворить требования футболиста уже сейчас готов итальянский "Милан", желающий видеть хавбека в своей команде.

Напомним, Перес успокоил фанатов "Реала" своим заявлением о Роналду. | soccernews.ru